歐洲遭俄羅斯大幅削減天然氣輸送，美國擴大對歐天然氣出口。然而，近期出現美液化天然氣（LNG）船舶塞港的現象，原因是歐洲基礎設施無法負荷LNG船隻的激增，難以卸貨所導致，而這也使天然氣價格應聲暴跌。

CNBC援引船舶追蹤網站MarineTraffic數據顯示，目前有60艘LNG船舶在歐洲西北部、地中海和伊比利亞半島閒置或緩慢航行。

休士頓能源顧問公司利波石油協會（Lipow Oil Associates）總裁利波（Andrew Lipow）表示，大量的LNG船舶已經超出歐洲再氣化設施的負荷，無法及時卸下貨物。他說，「這情況延誤船舶返回墨西哥灣港口接載下一批貨物，導致天然氣庫存增加超乎市場預期」。

研究公司ClearView Energy Partners LLC全球石油和天然氣常務董事盧梭（Jacques Rousseau）指出，「歐洲天然氣儲備一直在增加，現在已達逾93%」。

歐洲天然氣價格8月底升至332.6美元／兆瓦時以上，隨著供給上升，這周天然氣價格跌破100美元，為俄羅斯減供以來首見。在戰前，天然氣價格則低於30歐元（折合美元約29元）。

歐盟對液化天然氣制定價格上限的討論備受能源專家關注，儘管價格已經出現下跌，歐盟仍於上周四（20日）討論此事。盧梭警告，「限價可能會使貿易商被擠出市場，料將衝擊未來運抵歐洲的供應」。