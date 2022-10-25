台中張姓男大生日前如廁時「碰、碰」兩聲倒地，其母聽到聲音推門查看卻發現兒子倒在地上，緊急拍打張男臉頰叫醒他，未料張男恢復意識後竟無辜詢問「我為何會躺在地上？」；經就醫，研判應是「迷走神經性昏厥」，醫師表示，此症多數情況不會致命，只要趕緊坐下或躺平即可。

亞洲大學附屬醫院神經內科主治醫師吳致螢表示，張母帶張男就醫時仍然驚魂未定；據了解，事發當下張母正在樓下整理張男返校的物品，卻突然聽到「碰、碰」連續兩聲撞擊聲，張母以為是張男在拍打房門，於是上樓提醒不要打擾到鄰居，但叫了幾聲都沒有反應，於是推開廁所的門，赫然發現張男躺在地上一動也不動。

張母心急拍打張男臉龐，沒多久張男就睜開眼睛，一臉無辜詢問：「我怎麼了？為什麼我會躺在地上？」之後緩緩起身，宛如沒有發生任何事情，讓護子心切的張母嚇出一身冷汗。

吳致螢指出，撇除不慎踩到異物或地板濕滑等硬體原因，在浴室昏倒是常見的室內意外事件，常見昏厥原因包括短暫性腦缺血、中風、肢體無力等；若昏倒後很快就恢復清醒，且發生在年輕族群，則往往會與「迷走神經性昏厥」高度相關。

吳致螢解釋，迷走神經若過度興奮，抑制交感神經，會造成心跳過慢、血液輸出量減少，腦部血液灌流不足就容易暈倒，原因包括疼痛、恐懼、情緒緊張、用力排便、用力咳嗽、水分補充不足、過度飢餓、姿態性低血壓等，但這些情況多數都能快速緩解，像是如廁後起身突然一陣天旋地轉，或打針時「暈針」，往往稍做休息就會恢復。

吳致螢表示，建議發生昏厥後仍諮詢醫師詳細診察，若與心因性疾病如心律不整、嚴重心臟瓣膜疾病，或腦神經疾病如癲癇有關，才能給予正確的治療；同時提醒，昏倒致命的原因多半是倒下時頭部遭到撞擊衍生的傷害，若民眾發現有冒冷汗、頭暈、臉色發白等前兆，可以透過雙腿交叉站立，並將雙手相扣向外拉，提高血壓，避免昏厥，降低生命危害的風險。