國賓中餐廳秋蟹料理推出胡椒薑蔥焗沙公(上)、香辣嗆鍋蟹(左)、凱里酸湯沙母粥(右)。(國賓中餐廳提供／陳韻萍合成)

台北凱達大飯店與新北市政府合作「萬里蟹產地直送」，推出4道萬里蟹佳餚。(台北凱達大飯店提供)

台北凱達大飯店番茄酸湯鮮蝦蟹鍋(左)鮮味誘人，蜀香蝦蟹干鍋(右)噴香唰嘴，均售價880元。(台北凱達大飯店提供／ 陳韻萍合成)

時尚中餐廳「玖尹」嚴選產地直送的紅蟳、沙公，推出秋蟹盛宴。(玖尹中餐廳提供)

玖尹中餐廳「三色魚籽蟹肉餃」高顏值，免拆蟹殼省力省事。(玖尹中餐廳提供)

秋風起，蟹腳癢，現在吃蟹最對時！每年9到12月，正是大啖螃蟹美味的季節。台北國賓大飯店旗下餐廳搬新家，10／15開幕，「國賓粵菜廳」與「國賓川菜廳」合併為「國賓中餐廳」，新推6道螃蟹佳餚，讓「蟹迷」們一飽口福。台北凱達大飯店10月推出「邂逅金秋品蟹宴」萬里蟹主題佳餚，每道880元起，中正區、萬華區里民或工作者再享85折優惠。

國賓中餐廳推新菜 秋蟹佳餚老饕必吃

曾拿下米其林餐盤推薦的國賓川菜廳和國賓粵菜廳，是不少老饕宴客的口袋名單。餐廳搬遷新址，粵菜廳與川菜廳整併為「國賓中餐廳」，適逢大啖秋蟹的時節，行政總主廚林建龍精選產地直送最新鮮肥美的沙公、沙母，結合粵、川精湛多元的料理手法，推出6道特色秋蟹料理，讓饕客們品嘗螃蟹豐美的滋味。

6道秋蟹佳餚滋味各有巧妙，「欖菜四季豆炆沙公」融合廣東常用的經典調味佐料芥菜與橄欖，炒出香氣後再與沙公、四季豆大火翻炒，滋味鮮美爽口；「胡椒薑蔥焗沙公」鑊氣噴香，口口都能嚐到主廚的深厚炒功；而「避風塘炒蟹」，可品嚐蟹肉扎實的口感還有鹹、香的經典港式海味。「香辣嗆鍋蟹」融合多種新鮮辣椒與辣豆瓣醬，香脆麻辣又帶鮮甜，適合重口味的饕客；滿溢紹興酒與黑麻油香氣的「麻香沙公佐麵線」，還有酸香鮮味的「凱里酸湯沙母粥」，暖潤入喉，很適合帶有涼意的秋冬享用。每份售價2680元加1成。

產地直送萬里蟹 台北凱達吃得到

北海岸萬里蟹是不少北部民眾吃蟹料理的首選，台北凱達大飯店與新北市政府合作「萬里蟹產地直送」，讓雙北的吃貨免於舟車勞頓，也可以大啖萬里蟹尚青的鮮味。

家宴中餐廳行政主廚戴于益以創新融合粵式、異國風味設計出4道萬里蟹主題佳餚，其中有高人氣的港式經典名菜「避風塘炒蟹」，主廚別具巧思地撒上壓碎的出前一丁泡麵與麵包粉增加炒蟹酥脆口感，香辣惹味滋味豐富，吃來非常過癮。另一道融入四川在地元素的「蜀香蝦蟹干鍋」，嗆辣微甜交織，噴香唰嘴；南洋異國風味的「叻沙鮮蟹粉絲煲」酸辣鮮甜，吃得到蟹肉細緻的甜味，讓人食慾大開；而「番茄酸湯鮮蝦蟹鍋」改良自貴州著名酸湯魚作法，鮮味誘人，酸香回甘。萬里蟹主題佳餚每道880元起。業者祭出中正區、萬華區里民或工作者，再享85折優惠。

玖尹10道秋蟹盛宴 融合粵、滬與異國風

時尚中餐廳「玖尹」以新派粵菜與精緻港點聞名，食慾之秋推出秋蟹盛宴，嚴選產地直送的紅蟳、沙公，囊括前菜、點心、主菜、主食、煲湯品項共10道鮮美旬味。伴隨秋蟹上市，廳餐酒吧也新推出4款結合菊花茶、柚香、洛神花、與薑味的調酒，搭配蟹蟳料理。

紅蟳肉質細緻、滋味甘鮮，秋季紅蟳蟹黃尤其豐厚，主廚打造4道紅蟳料理，包括泰皇咖哩紅蟳、禿油蟹黃紅蟳撈飯 、陳年花雕浸熟紅蟳、紅蟳玉米雞湯煲，可品嚐到廣東經典「雞煲蟹」、蘇杭名菜「禿黃油撈飯」、「熟醉蟹」，以及泰式咖哩為紅蟳蟹黃注入傳統經典風味。

秋季沙公肉質鮮美厚實，適合熱炒吸取濃郁醬汁賦味，主廚研製溫和白醬、辛香黑椒、紅豔辣椒、金黃蒜香等風味，推出柚子奶香焗沙公、粵式古法黑椒焗秋蟹、獅城辣椒蟹、啤酒蒜蓉沙公，讓味蕾盡享秋季專屬的鮮香旬味。另有省去拆殼煩惱的「芝士帝王蟹卷」、「三色魚籽蟹肉餃」，也能品嚐到到螃蟹美味。