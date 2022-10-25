農漁局說此次廢棄蚵殼清運採開口契約，經費為290萬元整，農漁局至今已清運115車，8立方米蚵殼至湖西土資場，預計今年12月上旬清運5成蚵殼。（張茂雄攝）

澎湖縣長賴峰偉25日視察菜園蚵殼山清除作業時表示，民眾的事就是政府的大事，馬公市長葉竹林放任蚵殼堆置散發惡臭不處理，罔顧環境衛生及鄉親健康，葉竹林不做，賴峰偉來做，保證很快就能還給菜園民眾一個乾淨的家園。對此，葉竹林轉而要檢調單位，調查縣府清運菜園蚵殻工程的相關規定，是否有依當初要求馬公市公所的標準及得標金額，公諸社會以示公平。

賴峰偉說明，行政首長要勇於承擔面對問題，3年前縣府補助白沙鄉公所經費，雙方合作兩個多月即清運完成。之後，縣府在2年前補助馬公市公所250萬元，葉竹林市長卻以各種理由延宕清理菜園堆積蚵殼，葉竹林不做沒關係，賴峰偉來做。

澎湖縣政府表示，葉竹林指蚵殼為「一般事業廢棄物」，但環保署函釋牡蠣養殖個體戶產生的蚵殼為「一般廢棄物」，依「廢棄物清理法施行細則」第4條第4款明確規範鄉（鎮、市）執行機關，負有鄉（鎮、市）一般廢棄物清理職責。另依「地方制度法」第20條規定，廢棄物清除及處理，為鄉（鎮、市）自治事項。

澎湖縣政府表示，今年8月下旬賴峰偉指示農漁局接手清理菜園廢棄蚵殼，全程比照當初要求馬公市公所發包的標準，要求承攬廠商，所有廢棄蚵殼需經過日曬、瀝乾、輾碎達直徑3公分以下、蚵繩與蚵殼分離且垃圾清除等作業，進行廢棄蚵殼清運。

澎湖縣政府表示，此次廢棄蚵殼清運採開口契約，經費為290萬元整，農漁局至今已清運115車，8立方米蚵殼至湖西土資場，預計今年12月上旬清運5成蚵殼，若經費用罄，仍未完全清運完畢，縣府將繼續編列經費執行。

澎湖縣政府表示，菜園蚵殼堆置8220立方公尺，民代及民眾接連向縣府反映，109年12月議會通過縣府補助馬公市所250萬元清運菜園蚵殼經費，並附帶同意如果經費不足可再追加，但葉竹林屢次以經費不足等理由，延遲發包作業。