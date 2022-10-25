為慶祝Hello Kitty大明星11／1生日，漢來三麗鷗主題房推出5折早鳥限搶活動，每日限量前10名。（柯宗緯翻攝）

漢來盛大聯名三麗鷗8個人氣角色明星，除Hello Kitty，其他角色如美樂蒂、酷洛米、雙星仙子、大眼蛙、酷企鵝、蛋黃哥、淘氣猴等主題房均為台灣首見。為慶祝Hello Kitty大明星11／1生日，漢來三麗鷗主題房推出5折早鳥限搶活動，每日限量前10名。

不用等ITF旅展，想入住三麗鷗主題房這次號稱史上最優的專案，10月26日(三)至10月31日(一)每天早上11點01分起在漢來官網線上搶購主題房，18間主題任選，不分平假日，每日限量前10名，需於11月入住，大家可要手刀搶訂此次最大回饋。

飯店設置專屬「主題房大使」角色，從訂房確認、交通接送、入住迎賓提供一站式服務。交通接送則是安排20人座中巴從高鐵到飯店定點定時免費接駁服務，另準備迎賓茶點，透過8位角色明星的特性設計迎賓茶點的內容，房間冰箱飲料也完全免費，包含兩瓶新上市Hello Kitty蘋果汁。同時享有海港自助式早餐，以及三溫暖、露天泳池與健身房等服務設施。

粉絲期待的周邊商備品也受矚目，加入限定版的角色圖案設計令人愛不釋手，包括客人入住的房卡和房卡套、迎賓卡片，盥洗用品和沐浴用品系列，連洗衣袋也有可愛圖騰的蹤跡；礦泉水、咖啡包及信紙、明信片與文書封套，處處細節可愛，都可讓房客帶回家珍藏留念。