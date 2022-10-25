對新竹市長候選人高虹安博士論文引用爭議，資策會今日正式委請律師，向台北地院提出高虹安侵權自訴案。至於為何不走檢察官起訴的告訴方式？資策會未做說明，只說雙方未獲共識，因此提出自訴。

綠營持續追打高虹安博士論文有8成引用資策會會期刊，讓資策會態度越來越強硬，上週給高最後說明期限。由於最後雙方仍未獲共識，資策會表示，已於今日委請律師，對高虹安提出侵犯該會著作權自訴。

對於高虹安任職資策會期間兼職扶植公司科智企業處長，資策會再度聲明，該會自2002 年起即訂有同仁會外兼職辦法，且自 2006年兼職申請已電子化，同仁兼職皆須於線上提出，經查高確實並無兼職申請與核准記錄。

至於網友挖出高虹安曾代表科智介紹公司業務的影片，打臉資策會不知兼職說法。資策會則表示，科智是2013年12月創業星光計畫團隊衍生公司之一，高亦為團隊成員之一。在公司草創初期，該會持續給予業務、行政事務支援及活動推廣等支援。

該會強調，但經查該團隊主要成員都是陸續離職加入科智，可是高並未離職而是留任該會，且期間亦未說明是於上班或下班時間處理科智企業業務、是否因兼職領有報酬及所投入工時等，讓該會無從核准高委員任職科智企業業務處處長情事。

因此報載高虹安以科智企業業務處長身分出席 2015 年10 月 Frost ＆ Sullivan Taiwan 年度 M2M 競賽、參加 2016 年６月台北國際電腦展、2017 年8月的商機媒合會等活動，資策會強調，應已違反該會兼職規定。

而網友同時打臉資策會執行長卓政宏也身兼多職，資策會回應，卓於就任時即辭去所有營利事業職務，目前兼職都是非營利機構或公益團體的董監事而非經理人，且均符合該會相關兼職規範，並經董事長核准。