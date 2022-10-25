今天（25日）是台灣光復節，國民黨台北市長候選人蔣萬安在臉書上表示，希望全民一起努力，誠摯祝願，自由民主的社會體制堅強穩固、新聞與言論自由得到妥善保障、青天白日滿地紅國旗永遠招展。

蔣萬安今(25日)在臉書粉專貼文表示，今天是台灣光復77週年。77年來，我們經歷了光復台灣、保衛台灣、建設台灣以及守護台灣不同階段。讓中華民國擁有繁榮、穩定、民主、法治、自由、平等的普世價值。就算屢逢波濤，我們也會攜手共渡，希望全民一起努力，誠摯祝願：自由民主的社會體制堅強穩固、新聞與言論自由得到妥善保障、青天白日滿地紅國旗永遠招展、光復節快樂。

蔣萬安也在該貼文底下表示，「今早光復節健行，用行動慶賀台灣光復」 。網友紛紛表示，「中華民國加油～蔣萬安市長加油！讓台北市再展榮耀」、「光復節快樂，一起加油」、「希望把都更做好，打造一個美化有特色的台北，6號加油」、「唯一支持6號蔣市長」、「萬安，高票當選！加油！」、「蔣萬安你才是我們心目中最好的市長人選」。