彰化縣埔鹽鄉埔鹽國中科學館「幻新樓」新建工程竣工，提供創新的學習環境，大有社區平均80、90餘歲長輩們拄著拐杖載歌載舞。（吳敏菁攝）

彰化縣埔鹽鄉埔鹽國中科學館「幻新樓」新建工程竣工，提供創新的學習環境。（吳敏菁攝）

彰化縣埔鹽鄉埔鹽國中科學館「幻新樓」新建工程竣工，提供創新的學習環境。（吳敏菁攝）

彰化縣埔鹽鄉埔鹽國中科學館「幻新樓」新建工程竣工，提供創新的學習環境。（吳敏菁攝）

彰化縣埔鹽鄉埔鹽國中科學館「幻新樓」新建工程竣工，好修國小的跳鼓陣也來助陣歡慶。（吳敏菁攝）

彰化縣埔鹽國中連續3年，榮獲技藝競賽機械製圖CAD類全國第1名，新蓋科學館「幻新樓」校友和鄉親共襄盛舉，除了彰化縣政府向中央爭取經費，鄉公所向企業募款購買私人土地，解決十幾年來校地產權爭議。縣府共投入2433萬6000元，採異地新建，提供學子更創新的學習環境。

縣長王惠美表示，新建幻新樓科學館，感謝很多人出錢出力，一起來促成，埔鹽鄉長許文萍、在地議員洪本成與民間企業、家長會長及家長委員與地方仕紳，集資募集到240萬元，購入私人土地，解決埔鹽國中過去土地產權不清的問題，縣府今年也向中央爭取到1418萬元改善運動場跑道，並以縣款挹注草皮澆灌系統185萬元、新建展演台經費260萬元，改善校園環境。

王惠美表示，縣府針對校舍建築安全及充實學校教學設備，近年來已挹注高達60億1750萬元，希望讓老師有更好的環境來教學，讓學子們能夠快樂學習。

幻新樓科學館25日舉辦竣工落成典禮，大有社區平均80、90餘歲長輩們拄著拐杖載歌載舞，帶來一場歡樂的表演，點亮大家的眼睛，「幻新館一揭幕，果然帶來不同視野啊」，好修國小的跳鼓陣也來助陣，老少共融，讓師生和參與鄉親都超感動。

埔鹽國中校長石興銓表示，埔鹽國中原本校舍老舊，拆除新建科學館，科學館主要有理化實驗室、生物實驗室、圖書館等，科學館命名幻新樓源於科學實驗改變創新奇蹟，二樓圖書館是學生吸取知識的場所，經過師生票選取名為幻新樓，希望學生於優良環境內獲得更好的學習效果。