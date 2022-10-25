美國樂壇天后凱蒂佩芮（Katy Perry）以古怪特色聞名，創作音樂火遍全球，2016年起與英國演員奧蘭多布魯（Orlando Bloom）分分合合，2019年兩人宣布訂婚，2020年她誕下一女升格當媽；近期凱蒂佩芮表演時被觀眾發現面部表情似乎怪怪的，只見她右眼皮突然垂下，伸手調整後還是無濟於事，令網友擔憂是否面部癱瘓。

凱蒂佩芮的粉絲分享一段表演影片，畫面中可以看到她穿著鐵罐製作的特殊服裝，凱蒂佩芮綁著高馬尾，站在台上相當明豔動人，她閉著右眼微微喘氣，表情似乎有些慌亂，只見她出手調整右眼，在眼皮附近點了一下讓右眼張開，不過沒張開多久又闔上眼皮，並不像是有意識的控制，她猶豫了一會繼續伸手調整讓自己的眼皮睜開，完全打開後這才拿起麥克風講話。

凱蒂佩芮演唱會眼皮下垂。（圖／微博）

影片一曝光讓粉絲擔心問「她怎麼了？」有些人認為是眼皮被假睫毛黏住，有些人認為是太過疲累導致，網友紛紛推測：「重新看了一遍，感覺不是睫毛粘住，是慢慢合下來抬不起來」、「我覺得可能顏面神經出了一點小問題？水果姐要多保重身體啊～」、「我想到重症肌無力」、「感覺說面部神經不受控制了，甚至可以說是抽搐」、「跟那個小賈斯汀的症狀蠻像的」也有粉絲認為凱蒂佩芮是故意這樣表演的，健康並沒有問題。

小賈斯汀曾罹患帶狀皰疹病毒併發症—侖謝亨特氏症候群（Ramsay Hunt syndrome），因病導致臉部麻痺，半邊的臉完全癱了，眼睛也無法眨，幸好經過調養後他已經康復了。