第二名鍾玉亭用紅毛丹、黃金果擺布出「選擇比努力更重要」作品。（嘉義市社大提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市社大自然農法班吳文澤布置「山珍海味」獲得第三名。（廖素慧攝）

嘉義市社區大學「自然農法分享班」25日展示用芭樂、香蕉、龍眼、柑橘、紅毛丹及木鱉果等農產品搭配花藝，布置成別出心裁的作品，爭奇鬥豔，由市長黃敏惠頒獎肯定自然農法農友們友善土地、推廣食育的用心。

嘉義市社大自然農法班推動環境與生態教育，開設環境生態課程，邁入第17年，今年秋季班有170名學員，25日舉辦「優良農產品競賽」活動，由市長黃敏惠頒獎給第1名游素雲、第2名鍾玉亭、第3名吳文澤，並表揚40位資深優良教師。

黃敏惠表示，今年4月19日立法院才三讀通過《食農教育法》，但嘉義市早在10多年前就將食育概念融入教學，落實在生活中，感謝嘉義市社大多年來推行自然農法，用前瞻的眼光、專業師資及滿滿熱忱，教導友善環境的農法推廣農業。

嘉市社大自然農法班「優良農產品競賽」有40名位學員報名，學員用創意妝點造型奇特的農產，由評審就外觀特色、包裝技巧、稀奇古怪等指標來評分。新住民學員陳泳伶用自種的甘蔗搭建「黃金屋」，訴說在台打拚的辛酸。

游素雲用木鱉果布置出「橘色天堂果然幸福，闔家歡健康代代傳，人人幸福家家歡樂」，意喻鼓勵生育；鍾玉亭用自種的紅毛丹、黃金果、四季龍眼、榴槤蜜、龍共，擺布出「選擇比努力更重要」作品，表明「種對植物賺大錢」。

吳文澤用薑、鹽、紅毛丹布置出「山珍海味」作品，他在梅山山坡地種紅毛丹、柑橘類、生薑，社大老師研製的液肥澆灌，想方設法要防治白鼻心、松鼠、老鼠，用鼠籠捕捉後，再野放山區。