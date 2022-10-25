花蓮地檢署結合花蓮縣藥師公會，運用「送藥到府」服務，於藥袋上黏貼反賄選宣導便利貼，將反賄選觀念深入民眾心中，共同打擊賄選情事。（花蓮地檢署提供／羅亦晽花蓮傳真）

九合一選舉倒數一個月，各候選人如火如荼展開競選活動，檢警調單位積極打擊賄選，花蓮地檢署結合花蓮縣藥師公會，運用「送藥到府」服務，於藥袋上黏貼反賄選宣導便利貼，將反賄選觀念深入民眾心中，以維乾淨的好選風。

花蓮地檢署表示，為將反賄選理念傳達至縣內各角落，鼓勵鄉親勇於檢舉賄選，避免暴力及金錢介入選舉，影響選舉結果公平性，特別結合縣內藥師公會，運用偏鄉「送藥到府」服務，與藥師們齊力將反賄選觀念宣導到家，25日一同在花蓮市健安藥局前共同宣誓反賄選。

花蓮地檢署檢察長蔡宗熙表示，藥師公會在疫情期間為服務染疫民眾，不畏艱難將藥物送達到府，解決偏鄉民眾就醫困難，避免民眾增加傳染風險，對民眾健康維護有重大貢獻，然而民主體制的健全需要全民一起來維護，呼籲鄉親一同消滅賄選病毒，若發現有人賄選，可撥打免費檢舉電話（0800-024-099）。

藥師公會全國聯合會常務理事趙瑞平則說，目前花蓮有50多家健保藥局加入送藥到府服務，藥師公會除將在5萬份送藥到府的藥袋上，黏貼反賄選宣導便利貼，亦會將活動訊息刊登全國4萬5000份藥師週刊上。

趙瑞平提醒民眾除了注意身體健康，不要讓病毒侵入，更不要讓賄選病毒危害得來不易的民主體制；花蓮縣藥師公會理事長林憶君則表示，縣內配合送藥到府服務藥局，每天約可服務送藥100至200戶，為民服務之餘，亦會全力反賄選。