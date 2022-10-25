中共二十大雖然已落幕，但大陸「動態清零」的防疫政策卻還在持續中。《華爾街日報》引述摩根士丹利（Morgan Stanley）中國首席經濟學家邢自強（Robin Xing）說法表示，中國是否要放寬「動態清零」，未來3到5個月須留意三個跡象。

報導指出，雖然中國領導人在中共二十大期間未明確從實施嚴格抗疫限制措施轉向，但一些經濟學家說不用完全喪失希望。

邢自強認為，未來三至五個月要注意三個跡象，這些跡象可能預示中國將滿足人們長久以來的期待，退出動態清零政策。

他表示，第一個跡象是，中國在為老年人接種疫苗方面是否正在取得進展。根據中國衛生部門的數據，截至7月23日，60歲及以上的老年人中有85％打過兩針，高於5月的82％。但80歲及以上的老年人中只有61％打了兩針，只有不到40％的人打了加強針，這導致許多分析師預測，中國不太可能很快重新開放，因為最脆弱群體的死亡人數有可能激增。

此外，邢自強稱，另一個需要關注的信號是中國的疫苗審批。中國首個mRNA疫苗已經在印尼獲得緊急使用許可，但還沒有任何mRNA疫苗獲監管機構批准在中國使用。

至於觀察中國防疫政策趨勢的第三個跡象是，中國主管部門和官方媒體如何描述新冠疫情帶來的威脅。如果它們開始淡化危險，力圖減少公眾的恐懼，這可能是一個轉折信號。

邢自強說，這些方面尚無實質性進展，但他仍然抱有希望。中國衛生專家認識到有必要在這些方面取得進展，而這些進展有可能使中國最早在明年春季全面重新開放。