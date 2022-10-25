在俄烏戰爭之後，美國與北約國家不間斷的提供烏克蘭軍備與彈藥，光美國就提供了超過100萬發砲彈。持續的供應，已耗盡西方彈藥庫存，北約盟國開始擔心可能沒有足夠的軍備來維持自身的安全，要是俄羅斯轉侵略歐洲，這些歐洲國家會擔心他們的武器存量。

任務與目的(task and purpose)， 9月以來，持續的彈藥供應，對美國與北約的武器庫存出現影響；現在的問題是，有不少國家開始考量，是否應該繼續向烏克蘭提供武器，此舉可能使自己的軍隊變得更為脆弱。

戰爭在 2 月開始時，美國對烏克蘭的協助並不大。但隨著戰爭的持續發展，美國決定支援烏克蘭的防禦能力，包括M-777 牽引榴彈砲、FIM-92刺針飛彈(Stinger missile)、FGM-148標槍飛彈(Javelin)、M142「海馬斯」高機動火箭炮系統(HIMARS)等武器，烏克蘭實力大增，重新奪回許多俄羅斯控制的領土。

其他國家也一直在向烏克蘭提供軍事援助，但他們的軍隊規模遠小於美國，因此持續的軍援，更容易影響自己的防禦能力。美聯社採訪了愛沙尼亞國防部長漢諾•佩夫庫爾(Hanno Pevkur)與其他幾位歐洲官員，他們不約而同的表達了對持續捐贈武器的國防擔憂。佩夫庫爾說，愛沙尼亞近三分之一的國防預算用於援助烏克蘭，而其他國家也差不多如此，斯洛維尼亞送出了該國40%的坦克。 許多國家與德國簽約，提供前蘇聯坦克給烏克蘭，就能換到德國的坦克，但是德國坦克的庫存畢竟有限。

當然，這份報告並不是意味著停止軍援烏克蘭，因為對手俄羅斯同樣陷入軍火困境。他們情況糟糕到尋求伊朗和北韓的軍事補給，這在過去是難以想像的。