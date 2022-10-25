高雄50歲林姓女房東遇到自稱貨運司機的房客，房客稱經濟不佳，想租屋卻付不出押金及租金，但有在裝修貨料賺錢，並稱只要林婦代墊125萬元貨款，除了讓他賺錢如期付佣金、租金外，林婦還能抽傭金獲利。林婦不疑有他，日前到郵局提款時，行員驚覺有異報警求助，最終林婦在員警、行員勸阻下，保住她的積蓄。據了解，林婦稱未見過房客，但願意代墊貨款，也令員警相當訝異。

21日上午林婦前往草衙一路郵局，向櫃台行員稱提領125萬元，行員把錢領出後，向林婦詢問領款用途，此時林婦回答支支吾吾，並說不清楚錢究竟要用在哪裡，行員警覺有異報警求助。

前鎮分局草衙派出所員警獲報，立即到郵局了解詳情，林婦才坦承，一個月前接到自稱貨運司機的電話，稱想租房卻因經濟狀況不佳，無法先付押金與租金，但有跑單幫忙運送家具、裝修材料等貨物，希望林婦先代墊貨款125萬元，後續跑單完，他除了有錢繳付押金跟房租外，林婦也能賺佣金戶獲利。

據了解，員警詢問是否有押證件或者實際見過面？林婦稱均未有實際的互動，僅有電話聯繫，也令員警相當訝異，竟然有如此佛心的房東，還未見面就願意幫忙代墊，最終林婦在員警、行員勸說下，醒悟是一場騙局，並頻頻感謝警方和行員的辛苦的勸阻，保住她的積蓄。