等待日本駙馬小室圭律師考放榜之前，有傳言稱真子公主已經在紐約博物館找到工作了。如今丈夫成功雪恥，成為一名資格律師，照理說真子公主已無後顧之憂，現在有一名曾與她共事過的業界人士跳出來批評，真子離「專業」還差的遠。

根據日本八卦雜誌《女性自身》報導，一名旅居紐約的日本記者爆料，真子公主與所謂專業策展人間有一堵厚牆，儘管她的藝術才華、工作能力令人有目共睹，也得到知名視覺藝術家卡本特(John T. Carpenter)的肯定。然而，館內高層透露，業界私底下多少竊竊私語關於這女孩的「實力」，認為目前要升任專業的大都會藝術博物館(The Met)成員似乎還天差地遠。

早前真子公主隨博物館的工作人員赴布魯克林博物館，參觀了莫內最具代表性的印象派(Impressionnisme)作品，周圍人對她能夠說出西斯萊(Alfred Sisley)、弗雷德里克巴齊耶（Frederic Bazille）等同期畫家表示稱讚，美中不足的是，對於畫家個人背景、作品專業知識卻無法精準表達。

曾有員工表達對真子的第一印象，稱她是一位嬌小、有禮貌的年輕人，臉上總是掛著笑容。報導指出，其他藝術界人士則認為，「她的英語表達很流暢，日常生活對話肯定不是問題，但字彙量遠遠不夠」。

即使如此，真子公主的角色仍對該館至關重要，像是她將成為「未來日本天皇的親姊」，可以增加日本與紐約藝術圈交流機會。由於她目前掛的職稱為「學藝員」，若想要改變現況，勢必得做出更多努力。