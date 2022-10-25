新北市三峽區25日發生一起死亡車禍，陸軍六軍團一輛軍卡右轉不慎擦撞一輛雙載機車，造成43歲陳姓女騎士與後座6歲女兒雙亡。不少網友在論壇批踢踢上表示，軍卡出車時，副駕駛座會有押車軍官協助駕駛注意車況，紛紛點名此事故的押車軍官「在幹嘛？」直呼他完蛋了等語，但目前警方仍在釐清車禍過程與肇事責任。

警方調查，負責駕駛軍卡的27歲陳姓下士沿介壽路二段直行後，右轉彎往巷弄行駛，與行駛於右方直行的機車發生碰撞，造成43歲陳姓女騎士與6歲簡姓女乘客雙雙倒地昏迷，分別送往三峽恩主公醫院及土城長庚醫院急救，最後仍宣告不治。

六軍團也發布新聞稿表示遺憾與不捨，已指派單位高階幹部慰問家屬，並全力配合警方調查、釐清肇責。

有網友將新聞轉貼至論壇《批踢踢》八卦板，不少網友熱議，軍卡出車時，副駕駛會配有押車軍官，目的在於協助駕駛注意車況，避免視線死角造成事故發生；未料今日發生軍卡輾斃雙載機車的憾事，網友紛紛表示，「沒押車官喔？」、「押車的完蛋了」、「押車官在睡喔？」

但也有部分網友認為，遭輾的母女檔太靠近軍卡，才導致憾事發生等，目前警方正在積極調閱軍卡行車紀錄器及相關畫面，全力釐清肇責，全案將朝向過失致死罪偵辦。