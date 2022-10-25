BWF超級750系列法國羽球公開賽25日展開，首日賽程台灣僅有兩組男雙出賽，世界排名第44的李哲輝／楊博軒，首輪對上大會第3種子的印尼「奶爸組合」阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），寶島組合以21比16、23比21直落二勝出，報了上周丹麥公開賽落敗之仇、晉級16強。

首局前段李哲輝／楊博軒和奶爸組合互相拉鋸，後來李哲輝／楊博軒兩度取得4分領先，但被對手追上並曾超前，在14比15落後之後，李哲輝／楊博軒打出連得6分的攻勢、搶先出現局末點，奶爸組合救回1個局點，還是由李哲輝／楊博軒先收下一局。

第2局前段李哲輝／楊博軒延續氣勢，三度取得3分領先，不過阿山／塞題阿萬是經驗老道的前世界第1組合，中段再度追上分數，兩方人馬分數上再一次你來我往緊咬，這一局雙方僵持到「丟士」，李哲輝／楊博軒在21比21、雙方該局第13度平手後，連得兩分鎖定勝利。

稍早出賽的「新洋肉盧」李洋／盧震，19比21、14比21飲恨韓國組合催率圭／金元昊，無緣晉級。