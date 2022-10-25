電影海報畫家陳子福。（本報資料照片）

陳子福繪製電影海報《大俠梅花鹿》。（國家影視聽中心提供）

繪作逾5千幅「台灣電影海報宗師」陳子福辭世 享耆壽97歲

曾獲得第43屆金馬獎終身成就特別獎，國寶級電影海報畫家陳子福，於今午傳出過世消息，年歲高壽終正寢，享耆壽97歲，令國內影人們感到無限惋惜。陳子福於1926年，在台北最早的「電影街」西門町出生，從學生時代就展露對於繪畫的天份，儘管沒有接受正規的繪畫訓練，卻能精準用畫筆捕捉電影劇情氛圍與角色神韻。

早期經人介紹到專門畫看板的「白日畫坊」工作，又輾轉進入國泰電影公司服務。陳子福在職期間，常主動修補來自國外的海報，一直到電影《血濺櫻花》引入，讓他重新繪製該片宣傳海報，正式點燃他對手繪海報的狂熱。

「通常我畫海報不看片子，給我片名，用片名來想像。」陳子福過去受訪時強調，他的創作不從電影本身出發，而是揣摩故事背景，將整體意境用構圖、配色呈現戲劇張力。一幅《薛平貴與王寶釧》的海報，讓陳子福聲名大噪，委託工作如雪片般飛來，也讓他正式進入電影圈工作。其後長達50多年的職業生涯，創作出囊括台語片、文藝片、武俠片等經典，全盛時期更需要每月繪製出40幅作品。

陳子福迄今累積近5千幅手繪作品，多產、同時兼具品質，其職人精神令人動容，更是台灣電影歷史上1位重要的見證者與參與人。並在2018年至2019年間，豪邁的將1172件海報原稿捐贈給國家影視聽中心，作為重要影視文物蒐藏。

陳子福1962年繪製的《舊情綿綿》海報。（國家電影及視聽文化中心提供）