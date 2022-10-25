新光三越信義全台獨家Yo-Kai Express拉麵自動販賣機，推薦價180元／碗。（吳奕萱攝）

新光三越全台獨家烏鷄庵烏骨鷄金箔蛋糕，推薦價900元。（吳奕萱攝）

新光三越全台獨家ROLL ICE CREAM FACTORY北海道牛奶餅乾怪獸，推薦價240元。（新光三越提供）

新光三越信義全台獨家Yo-Kai Express拉麵自動販賣機，推薦價180元／碗。（新光三越提供）

百貨周年慶搭上日本商品展活動，來客數創高峰，新光三越日本展繼台北南西店後，再於信義新天地登場，首四日便達6萬人潮，來客成長5％，預計18天檔期可挑戰4500萬元業績，還有全台獨家自助拉麵機嘗鮮。活動期間皆可搭配11月2日止的周年慶單館滿5000元送5000 skm points。

新光三越台北信義新天地日本商品展，即起至11月6日，於A11館6F的信義劇場開展，推出獨家天皇御用名店的「虎屋羊羹」、獨家仙貝界的愛馬仕「小倉山莊」，還有「烏鷄庵」的烏骨鷄金箔蛋糕等，以上都曾於中秋節伴手禮檔期時秒殺一空，現日本商品展擴大備貨，不怕馬上被搶光；其中小倉山莊的「小倉山春秋」仙貝系列950元，在首四日銷量便破1000包。

吸睛話題還有新光三越信義獨家的「拉麵自動販賣機」，採全自動煮麵，60秒就能完成；及火紅的鹿兒島雞肉蕎麥拉麵「GET54」，首二日限量200碗，開店2小時便完售。

此外，新光三越團隊走訪日本各地，引進百款獨家日本人氣夯品，今年首次打造「TASTE JAPAN」日本銘品選物店，嚴選台灣在地品牌，或飯店星級伴手禮，網羅東京、京都、北海道、沖繩等地區的百年經典人氣銷售日系伴手禮。A11獨家推出「獺祭經典禮盒組」、網路爆紅流心巧克力蛋糕「巧克力巴斯克乳酪蛋糕」、日銷萬條的咖啡蛋糕「三方六年輪蛋糕」，及起司控必買的「拉長起司蛋糕」等。