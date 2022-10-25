陸軍教育訓練暨準則發展指揮部所屬北測中心進訓部隊，25日在陸軍湖口營區期末測驗訓練實彈射擊鑑測時，1枚66火箭彈於搬運過程中，不明原因擊發，造成4名官兵輕傷，分別送往醫院及單位醫務所診療，其中1人耳膜震傷，1人手臂有異物碎片待清創，4人均無大礙。案發後已停止實彈射擊鑑測，同批號彈藥暫停使用，詳細原因已由專案小組調查中。

教準部指出，25日為期末測驗訓練，下午3時彈藥提領完畢後，人員移動準備進入射擊陣地時，1枚66火箭彈突然擊發，造成4名官兵受傷。其中兩人臉部畫傷，由醫務組檢查為皮肉傷已完成包紮。而上士林俊佑耳膜震傷、一兵林詠德手臂紅腫擦傷，輕微出血，已送竹北東元醫院。

東元醫院指出，目前林詠德因右手前臂及上臂有異物碎片，預計安排手術清創取出，後續安排住院觀察。林俊佑耳膜受傷，預計會診耳鼻喉科，應可門診追蹤治療。

教準部指出，案發後已停止實彈射擊鑑測，同批號彈藥暫停使用，由未爆彈處理小組實施檢查中。另配合專案小組調查、釐清肇因，並持恆強化彈藥鑑濾與防險教育，確維部隊安全。