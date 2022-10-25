近年屏東離島小琉球成觀光熱點，平均每年都有百萬人次登島，但也因此衍生不少環境生態問題，對此，海洋委員會25日在琉球區漁會舉行大平台會議，召集相關單位討論自由潛水與船舶作業範圍重疊問題，會中決議，鵬管處與縣府在小平台會議取得共識後，再畫設專區。

海委會指出，今天的大平台會議重點，是在討論小琉球自由潛水與船舶航行範圍重疊的狀況，這已衍生出遊憩與船舶安全、以及水域遊憩設備使用管理等問題，並影響到遊客安全、海洋生物棲息環境及生態永續。

會中，海委會建議交通部鵬管處依水域遊憩活動管理辦法畫設專區或熱區，訂定管理辦法。對此，漁民表示贊成，琉球區漁會理事長洪文良說，小琉球沿近海域都是延繩釣、一支釣漁業作業熱區，因此常有自由潛水客與漁船發生安全衝突，若能畫設專區，可以確保雙方生命財產安全。

但台灣自由潛水發展協會表示反對，協會發言人吳秉宥指出，因正面表列許可的自由潛水活動區域與「原則開放、例外管理」精神不符，且有違行政院「向海致敬」政策，所以建議設熱區，而非專區。

他強調，小琉球是潛水選手的重要訓練海域及潛點，協會一直都贊同管理，但不能公告設專區限制，協會有拜訪漁會找出衝突原因，可朝避開漁汛期、要求潛水員配備顏色醒目的浮球等方向著手，讓潛客攜帶浮標，遇到漁船時主動示警，藉此保持安全距離、找到平衡點。

海委會表示，會中決議，是否畫設專區，將由鵬管處與縣府在小平台會議取得共識後，再行定奪。