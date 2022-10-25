英國國會下議院議員蘇納克(Rishi Sunak)於24日當選保守黨黨魁，並於今日接受英國國王查爾斯三世(King Charles III)任命出任首相，籌組新內閣。對於英國保守黨順利產生新黨魁並出任首相，外交部第一時間已訓令我國駐英國代表處向英國政府及人民，表達台灣政府與人民的誠摯祝賀與歡迎，同時轉致蔡英文總統的賀函，除盼進一步強化台英雙邊關係外，感謝英國政府持續支持台海和平及穩定，協助台灣強化對抗脅迫的韌性，並肯定英國在當前威權主義擴張下，持續捍衛以規則為基礎的國際秩序。

外交部表示，英國新首相蘇納克是印度裔，也是英國第一個少數族裔首相。他現年42歲，2015年當選國會議員，曾於2020年2月至2022年7月擔任財相，帶領英國強韌應對新冠肺炎(COVID-19)疫情大流行及經濟活動停滯的困境。英國政府於去(2021)年3 月發表「整合性政策評估報告」，指出中國是「對英國經濟安全的最大國家威脅」；此外，蘇納克首相曾推文表示，中國及中國共產黨是本世紀英國及世界安全與繁榮的最大威脅，強調民主國家應為價值及安全利益挺身而出。

蘇納克首相另於今年8月回應媒體提問中國軍事威脅台灣時說明，防止中國侵犯台灣的上策就是凸顯俄羅斯侵略烏克蘭所遭遇的挫敗，他認為英國的對台政策方向正確，並承諾當選首相後對台政策不會改變。我國至盼未來與蘇納克首相領導的英國新政府密切合作，進一步深化台英雙方在各領域的友好關係與合作。

外交部指出，台灣與英國共享民主、自由、人權、法治等核心價值，近年來雙邊關係穩定發展，在科技合作、能源轉型、互換駕照、智慧城市、航空服務等領域進行廣泛合作。英國政府高層曾多次表達台海安全攸關英國利益，並多次公開強調維護台海和平穩定的重要性。在國際地緣政治劇烈變化的關鍵時刻，台灣將持續與英國等全球理念相近國家攜手合作，強化民主韌性與團結，共同對抗威權主義的擴張與脅迫。我方深信在蘇納克首相的領導下，台英透過多元領域的深入對話與合作交流，雙邊實質友好夥伴關係將邁向嶄新豐富的新頁。