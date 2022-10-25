「強化鄉鎮醫療服務，鄉親就近看診免操煩！」為落實醫療平權，台東縣長饒慶鈴今(25日)在臉書發文強調，她與團隊這幾年特別強化鄉鎮的醫療服務，全縣11個鄉鎮衛生所都有眼科、皮膚科與耳鼻喉科5G視訊診療，離島的綠島及蘭嶼鄉也加開心臟內科視訊門診，16鄉鎮市衛生所醫師也全部到位，讓交通不便的鄉親就近看診免奔波。

在急重症醫療部分，饒慶鈴說，縣府爭取經費增加各醫院共22位專科醫師，台東可以提供24小時心臟外科、整形外科、眼科及兒科服務，另外也成功協助馬偕擴充40病床，並持續整建、遷建大武、長濱、成功等衛生所，提供民眾更舒適的服務。

「台東首創全國推動7癌免費篩檢！」饒慶鈴指出，包括大腸癌、乳癌、口腔癌、子宮頸癌、胃癌、肝癌、肺癌等，也是全國唯一把免費乳癌篩檢提前至40歲的縣市；經過這幾年的努力，縣民平均餘命增加1.15歲、為全國第二，「持續努力、持續進化，是慶鈴與團隊共同的信念！」