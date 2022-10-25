外交部今天表示，經外交部及駐美國代表處持續向美方敦促，美國國務院24日已將對台灣旅遊建議（Travel Advisory）自第3級調降至第1級。
外交部發布新聞稿指出，美國國務院於美東時間24日對台灣的旅遊建議自原來的第3級「三思而後行」（Reconsider Travel），調降至第1級「常規預防措施」（Exercise Normal Precautions），以反映台灣最新的入境防疫措施。
外交部表示，第1級旅遊級別建議赴台灣的美國公民保持一般性注意自身安全，此級別與美國對日本、韓國、澳洲等國的建議級別相同；相關細節內容可參考美國國務院網站公告：https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/taiwan-travel-advisory.html。
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