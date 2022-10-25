台中太平區6旬賴男日前下午心血來潮開車至頭汴山區溪釣，未料傍晚返家時竟半路拋錨，受困於山區，警依電線桿編號尋獲人車。（太平警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中太平區6旬賴姓男子日前下午心血來潮駕駛自小貨車至頭汴山區溪釣，未料傍晚返家時竟半路拋錨，受困於山區產業道路，賴男徒步行走近1小時才順利收訊，撥通電話向警方求助；警方獲報依循山區電線桿編號搜尋1小時終於找到人車。

太平警分局頭汴派出所所長黃思融、警員賴俊杰昨日前晚間8時多接獲賴男報案，稱「自己在太平山區溪邊釣魚，返家時因車子拋錨受困深山，請求警方協助。」由於山區訊號斷續不清，員警趕緊請賴男確認周遭附近有無明顯標記；賴男摸黑找到附近某電線桿之編號，員警透過系統查詢確認大致地點後立即上山，經1個多小時的搜尋，終於在內險坑某產業道路內發現賴男及拋錨的小貨車，順利助其脫困。

賴男向警方表示，他在家中閒來無事，心血來潮就帶著釣具開車到頭汴山區溪釣，結果返家時車子忽然拋錨，荒山野嶺下求助無門，山區訊號也不佳，只好沿著路走了近1個小時手機才有訊號撥通電話，非常感謝警方熱心協助。

太平警分局分局長葉志誠表示，山區路況複雜且有時訊號不佳，若民眾不幸受困山區請不要驚慌，可以透過找到附近燈桿、電桿號碼或明顯地標，告知警方，以利迅速到場救援。