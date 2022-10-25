習近平執政將邁入下個5年，國際關切其外交政策未來走向。中央研究院政治學研究所助研究員張廖年仲表示，從二十大報告可看出，中國對國際形勢的認知正在改變，未來意識形態在中國外交的作用與影響力可能提升。

政治大學東亞研究所今（25）日舉辦「中共『二十大』及一中全會的政治觀察」座談會，張廖年仲出席活動時發表上述觀點。

張廖年仲回顧十八大以來的中共外交變化，首先是從「韜光養晦」轉為「奮發有為、敢於鬥爭」，外交言辭上趨於激進、進行戰狼外交。其次，外交決策過程上，鄧小平時代以來強調分層授權與部門分工，因此解放軍與地方政府也可從事外事工作，卻也導致不協調的問題；習上台後即提倡頂層設計、集中至黨的統一領導。最後，中共外交政策目標已從為經濟發展服務，轉為替政治服務，「一個中心兩個基本點」目標不再。

比較二十大與十八大後的外交轉向，張廖年仲指出三個主要的「變與不變」。第一，和平與發展的時代主題不變，但中國已不再處於戰略機遇期。於本次政治報告中，習近平雖延續和平與發展的時代主題，但表述強調世界發生大變化、處於變局。

第二，中共外交戰略頂層設計不變，但戰略布局出現變化。張廖年仲解釋，二十大報告提及「馬克思主義中國化新境界」，暗示習近平思想於意識形態的重要性。他指出，未來外交仍以習近平外交思想為主要頂層設計與指導原則，內涵包括推動中國特色大國外交、建構人類命運共同體。然而，本次報告的戰略布局已出現變化，如未涉及與大國及周邊外交，僅提及與發展中國家合作（對立面是發達國家、西方國家），這會否重回毛澤東時期對世界局勢布局的看法（即「三個世界」意識形態），值得觀察。

第三，二十大強調多邊主義的全球治理不變，但其內涵出現改變。張廖年仲表示，過去政治報告都強調中國支持既有多邊機制，如聯合國、多邊貿易體制，但這次不再提及由西方主導的多邊機制，而是表述為「支持真正的多邊主義」，可感受到中共領導已不再信任以西方價值為首的全球治理體制。

張廖年仲提醒，這是否代表中共領導人未來會以中國主導的多邊機制為主要外交舞台，如上海合作組織、金磚五國論壇、亞信鋒會、一帶一路、亞投行等，值得注意。

張廖年仲總結認為，從二十大報告可見，中共領導人對國際形勢的認知正在發生變化，未來可密切注意對和平發展的提法是否延續，這對未來外事工作有很大影響。另方面，他評估，「馬克思主義中國化新境界」代表未來意識形態在中國外交工作的作用與影響力會大幅提升；中國的多邊主義會否回到列寧所提的國際統一戰線，進而提出新時代中國國際統一戰線、國際反霸統一戰線等，以及人類命運共同體、發展中國家等相關論述，都是未來觀察中共外交的重點。