國民黨桃園市長候選人張善政提出「TAOWUAN 2030」政見，聚焦安全、宜居的生活環境。他要用相關經驗，與大家一起打造桃園成為對高科技及新創最友善的發展基地，融入國際科技生態系。

張善政今(25日)在臉書粉專貼文表示，他心目中的TAOWUAN 2030，是台灣新創門戶，亞洲智慧新都。自從他參選桃園市長，很多人問：「桃園在你心目中，應該是什麼樣子？」今天他帶著完整的願景與規畫，來回答這個問題。

張善政接著表示，他深知桃園在全球科技產業的絕佳優勢。未來，他會打造桃園成為對高科技及新創最友善的發展基地，融入國際科技生態系。

張善政指出，他在美國史丹佛大學求學時，看到正在萌芽的矽谷新創生態系，是結合教育與科技發展的典範。未來桃園必須連結矽谷，全面推動數位化、國際化教育，讓年輕人的活力得以綻放。未來的桃園，必須聚焦安全、宜居的生活環境。他會推動公安總體檢、縮短交通黑暗期，讓父母及孩子們都能親近綠地及公園。2030年的桃園，不能複製別人的過去，而是要走出在地特色的科技未來。

張善政強調，他會用行政院長、科技部長、Google亞洲總監、宏碁副總累積的經驗，與大家一起打造安全、宜居的智慧新桃園。