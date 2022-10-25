掃街握手搏感情！台北市選戰除了市長之爭受矚目，市議員席次爭奪戰也競爭激烈。國民黨台北市議員候選人高揚凱今(25日)到從小最熟悉的景美市場掃街，他謹記黨主席朱立倫叮嚀的，要他每天都要握一千雙手，一路上好多婆婆媽媽幫他喊加油，讓他對未來越來越有信心。

高揚凱今(25日)在臉書發文附圖表示，今早去從小最熟悉的景美市場掃街，一路上好多婆婆媽媽幫他喊加油，還有些長輩看了看口罩文宣上的照片，對著高揚凱說：「本人比較帥！很年輕喔！」掃到半途陽光開始發威，剛好路過也是自小喝到大的蔡家茶攤，不免俗的一定要來杯苦茶，特級苦的唷！！高揚凱轉頭問團隊夥伴要點什麼，唉呀，怎麼就沒人要（敢）挑戰苦茶呢？（一仰而盡，神清氣爽！）

掃著掃著路過一攤，阿姨正搓著麻糬，很快手地搓了一顆要高揚凱吃掉；好口樂魯肉飯老闆娘更是熱情地遞上二顆粽子，祝高揚凱包粽凍蒜！其中一個助理吵著想吃糖，於是大隊人馬殺到糖果店開始大肆採購，東挑西撿好不開心。

「趁阿凱有在，趕快挑呀！多買一點！！」、「老闆買單！！」助理們表示滿載而歸超開心！高揚凱說，朱立倫主席在他的競總成立大會上，要他每天都要握一千雙手，高揚凱謝謝鄉親父老的熱情相挺，讓他對未來越來越有信心。他喊：「1126挺善良，六六大順挺萬安，9是高揚凱，請和戰鬥凱戰在一起，下架塔綠班，戰就對了！」