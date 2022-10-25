「世界民主運動大會」在台北舉行，美國國家民主基金會」主席沃拉克昨天總統府作客，讚「台灣民主卻沒有任何倒退衰亡」；台灣民意基金會董事長游盈隆舉蔡政府關中天、改黨內初選規則、廢公投綁大選、欲推中介法等七項，有感而發說，「如果有人告訴沃拉克以上這些鐵的事實，我很好奇他還會說台灣民主沒倒退嗎？」

游盈隆今在臉書指出，昨天遠道而來的沃拉克在面見蔡英文總統時說：「即便台灣對內對外都有許多挑戰，但台灣民主卻沒有任何倒退衰亡...」。總統府作客，沃拉克先生這樣的外交辭令，毫無違和感。但聽在許多台灣人耳中，無疑是溢美之詞，是聽不進去的，而這也應驗了他說的「台灣民主，遠看一朵花，近看一朵疤」。

他說，沃拉克先生此次是以共同主辦人身份來台，參加為期三天的「世界民主運動大會」，由於此項國際民主盛會緊接著中共二十大閉幕後舉行，格外引起外界關注。事實上，俄烏戰爭爆發後，舉世關注台灣安危，才是促成這個盛會的真正原因。台灣社會應給予肯定和歡迎。但是當外賓毫無保留地歌頌台灣民主時，許多台灣人的心情想必跟我一樣，一則以喜，一則以憂。

他指出，為什麼說沃拉克先生對台灣民主的形容是溢美之詞呢？就隨意舉幾個例子；首先，民主政治的必要條件是「政府必須回應人民的喜好」，但舉一個例。近90％台灣人期盼台灣加入或重返聯合國，蔡總統上任6年多，曾經在任何國內外場合大聲回應台灣人這項殷切的期望嗎？沒有。其他像司法改革、憲政改革廢考監、縮短貧富差距等等類似例子，不勝枚舉。怎能說台灣民主沒倒退呢？

他說，其次是蔡總統第二任期伊始，修法廢除「公投綁大選」，嚴重限縮公投，傷害直接民主。如今，修憲公投又綁大選，形同只許州官放火，不許百姓點燈。

至於第三，他說，蔡總統2019年民進黨總統黨內初選，公然恣意擅改既定遊戲規則，博歹茭取得提名權；2022年沒收初選，除屏東縣外，一手壟斷6都15縣市長提名權，扼殺黨內民主，進而傷害台灣政黨政治。

游盈隆說，第四是，蔡總統第二任期，對媒體的干預、操控變本加厲，關中天、介入鏡電視申設等等，相關人士言之鑿鑿，寒蟬效應四處可見，第四權搖搖欲墜。

他說，接著是，這幾年蔡政府施政最被詬病之一就是缺乏透明化，近三年Covid-19疫苗政策與執行就是最好的例子。疫苗採購資料封存三十年爭議、高端疫苗爭議，都是好例，姑且不提蔡總統博士論文、學位與政大任職相關資料封存問題。

此外，他還說，NCC是蔡政府重要的一環，行事作風卻爭議不斷。近期欲推「數位中介服務法」，輿情譁然，意圖管制、侵犯人民言論自由。

他說，最後是，蔡總統任內，政府肆無忌憚強行納編民間農田水利會，強取人民財產，農民欲哭無淚，強烈反彈。毫無民意基礎的行政院「數位發展部」，總統說設就設，立法院儼然橡皮圖章，照案通過。憲政體制中最重要的權力分立與制衡蕩然無存。

他說，台灣人以台灣民主為榮為傲是必然的，因此更不能眼睜睜看著台灣民主嚴重倒退而不發一語。當台灣面對來自中共史無前例的嚴重軍事威脅時，樂見並感謝世界各國熱愛民主人士齊聚台北力挺台灣，為民主發聲，共同面對人類史上最強大的邪惡勢力，共同對抗集極左與極右於一身的史上最專制最可怕極權國家。