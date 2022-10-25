新竹1鄭姓女子與范姓老公因替兒子新婚買房，而認識張姓女房仲，豈料，張女與老公2人越走越近從客戶變情人，她還發現張女與老公間有大量金錢往來，並從開設的雜貨店發現老公竟與張女在收銀機前互相柔胸、摸下體，過程中張女還呼喊「來這裡有吃又有拿」，2人還上摩鐵床戰多次，一氣之下將張女告上法院求償60萬元，法官判張女須賠償40萬元，可上訴。

依據判決書記載，鄭姓女子與配偶69歲范姓男子結婚逾40年，家裡開設雜貨店並育有1子，100年因兒子新婚要買房，全家結識53歲張姓女房仲，豈料，張女和老公萌生情愫，從客戶變成老公的情人，107年間，張女發現老公存款日漸變少，才意外發現老公與張女間有大量金錢往來，張女甚至常來家中找老公搓合業務，對此，她有些疑惑看了雜貨店的監視器。

去年11月間，鄭女從雜貨店監視器畫面無意間發現，張女竟在收銀機前與老公擁吻、親吻，甚至還互柔胸、摸下體，過程中還忘情喊「補了半個月的貨」、「來這裡有吃又有拿」、「每次的刺激都不同」，因此她忍無可忍向張女攤牌，一氣之下將張女告上法院，請求60萬損害賠償。

對此，張女坦承有和范男到摩鐵開房間，發生2次性行為，但她則表示已和鄭女以10萬元和解，但是對方嫌不夠，但她釋出善意表示因為自己的工作室沒有薪水的，只能在補10萬元，但是當下雙方並沒有留下和解書。

新竹地院審理後，張女侵權行為明確，但考量范男家中經營雜貨店，年紀已近70歲，而張女53歲從事仲介業，領有成交業績獎金，有相當的工作經驗與收入能力，法官判定張女須賠償40萬元，可上訴。