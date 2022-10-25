武界部落舊投71線重鋪路面，改善前（上）、後（下）讓居民十分感動。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

武界部落舊投71線部分坍方，增設鋼板護欄、興建下邊坡擋土牆等改善。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

林明溱強調，已徹底將全長10.3公里的武界部落產業聯絡道恢復到最佳的安全路況。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛鄉武界產業聯絡道全長10.3公里，原屬於投71線，2006年卓社隧道開通後，該路段變成產業聯絡道，從此荒蕪失修逾15年，南投縣長林明溱得知納入「提升道路品質計畫」，在立委許淑華、馬文君協助下，中央出資2900萬元、縣府自籌600萬元進行改善，當地居民驚呼：「美夢成真，真的太棒了！」

林明溱25日在立委許淑華、代理鄉長張子孝陪同下，實地視察武界部落產業聯絡道路改善工程成果。林明溱指出，舊投71線不僅是武界部落千餘居民聯外交通的重要替代道路，周邊武界水庫、引水道等景觀，還有露營區及武界茶園等景點，因年久失修，聯絡道逐漸被雜草淹沒，嚴重影響法治村第3鄰山區大片茶園等農作的運輸安全，居民戲稱是山羌、獼猴專用道。

仁愛鄉法治村長葉阿良說，原本寬9公尺的道路，遭蔓草盤據剩2、3公尺寬，更有多處坍方，居民進出工作險象環生，他和鄰長紀添福反映陳情，3年前終於盼到林明溱來會勘，由於整修經費龐大，幾乎沒有人敢奢望，看到美夢成真，真不敢相信這是真的。

林明溱表示，他擔任縣長以來，一直以增進偏鄉地區基礎建設為首要目標，舊投71線全長10.3公里，不只農作運輸，還有大批遊客來露營、登山、拍攝雲海等，他得知將該路段納入「提升道路品質計畫」，在許淑華、馬文君協助，順利獲核定3500萬元進行整修改善。

縣府指出，改善工程不僅翻新重鋪路面，還增設鋼板護欄、興建下邊坡擋土牆等，徹底將全長10.3公里的武界部落產業聯絡道路恢復到最佳的安全路況。當地居民激動說，整修經費龐大，從當初不抱希望，到現在美夢成真，真的太棒了，以後進出農地不再險象環生，將吸引更多遊客造訪雲的故鄉，改善部落經濟。