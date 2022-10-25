癮君子在陽台抽菸小心賠錢！台中一對江姓夫妻因為受不了樓下鄰居的二手菸，在跟鄰居溝通、向管委會反映都無效的情況下，自行蒐證提告，結果成功獲賠4萬元，鄰居也不得再讓二手菸飄進江男家，消息曝光後引發熱議，沒想到釣出一位自稱江姓男子的網友，分享自己靠自拍棒、運動攝影機才成功蒐證，直呼「菸蟲們想死自己死別拖鄰居下水」。

法院判決指出，江姓夫妻住在社區大樓9樓，家中時常飄散菸味，調查發現是樓下羅姓男子抽菸飄來的二手菸，他們不堪其擾下只能自行購入空氣清淨機。2020年6月溝通無效後，委託管委會協調還是無法解決，因此蒐證提告後求償。

雖然羅男提出管委會未禁止在陽台抽菸，且某次自己不在家，江家還是聞到菸味，不過台中地院豐原簡易庭認為，江姓夫妻提出空氣清淨機數值因為菸味而變化的確切證據，確實影響他們的生活品質、身體健康，因此判羅男應各賠2萬元，總共4萬元，可上訴。

江男則在PTT發文表示，「菸蟲們想死自己死別拖鄰居下水」，他看到新聞曝光後許多抽菸人士邏輯死亡的崩潰回應，「看了真的舒服」。江男指出，自己曾寄存證信函、透過管委會和轄區員警勸說，羅男始終矢口否認，甚至口出惡言、冷嘲熱諷，因此除了抽菸外還被他提告妨害名譽。

江男提到，羅男開偵查庭時還在庭上公然說謊，直到他提出影音光碟羅男才說願意和解，到調解會羅男又說只願私下道歉，所以破局。羅男開完偵查庭、知道他有相關證據後還繼續抽菸，「這種人不是欠告欠教訓是什麼」。

江男透露，雖然法官希望能和解，但羅男態度一直是東扯西扯，說原本會去吸菸區抽菸，因為不爽江男家腳步太大聲等原因才在陽台抽，但他蒐證了1年多，且羅男的理由也不能合理化陽台抽菸造成他困擾。現在羅男已被法院限制不得在陽台抽菸，若繼續抽菸，他就呈報法院、讓羅男被處3至30萬的貸金，「你一直抽就一直罰」。

江男分享，由於女兒聞到菸味會爆哭，他才會努力想辦法拍下羅男在平行陽台下抽菸的影音證據，「簡單來講就是自拍棒+運動攝影機搞定，當然畫質跟夜拍效果要選好一點的」。

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