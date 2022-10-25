台中市長盧秀燕今晚出席「與西區鄉親有約說明會」，先率台中市議員張彥彤及近10名在地里長祭拜祈福。（陳淑芬攝）

台中市長盧秀燕今晚出席「與西區鄉親有約說明會」，率台中市議員張彥彤及近10名在地里長尋求支持。（陳淑芬攝）

台中市長盧秀燕今天晚間舉辦「與西區鄉親有約說明會」，率台中市議員張彥彤及近10名在地里長尋求鄉親支持，她細數老人健保補助、生育補助及地下道填平等建設政績，並強調，說明會只講過去、現在做什麼、要做什麼，4年政績是最好的檢驗，和諧不吵架，籲鄉親要支持優質候選人，讓台中成為和諧、經濟民生發展的城市。

「盧秀燕與西區鄉親有約說明會」晚間在中市西區興農宮廟前廣場舉行，吸引約200多人到場聆聽，尋求連任的盧秀燕率國民黨議員張彥彤及近10名在地里長先祭拜祈福後再開講，現場「凍蒜！」呼聲不斷，展現高人氣。

盧秀燕強調，她4年前提出恢復老人健保補助，任內每年編列30億元經費，她4年來接受檢驗，而且說到做到，並允諾如果連任市長一定再補助4年，呼籲鄉親持續支持她與張彥彤繼續連任，守護老人健康。

盧秀燕細數任內完成生育補助倍增、多個地下道填平、公園建設，還有全國最便宜的雙十公車、調降地價稅等政績，盧強調，她是「市長媽媽」，最關心民生經濟層面，台中市過去都預算透支，現在不僅有建設、降低舉債，還有盈餘，希望鄉親繼續支持她及團隊持續為台中拚經濟。

盧秀燕強調，要正向選舉，市府團隊過去4年全力建設，改善空氣品質、努力翻轉經濟，尤其在疫情期間，全力守護台中、照顧市民朋友的健康，這都是所有市民朋友共同努力，都是她爭取連任最好的檢驗，所以，她非常珍惜市民朋友手中的選票，會努力爭取。

盧秀燕說，4年一次的市長選舉，是市民朋友對候選人最好的檢視，她爭取每一次與市民面對面的機會，說明會中跟市民朋友說明過去4年政績及未來施政的願景，爭取支持。