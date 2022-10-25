創作型歌手魏如萱綽號「娃娃」，從小就有一副好歌喉，17歲就被唱片公司簽下，成名前她是許多廣告歌曲的配唱歌手，溫柔嗓音受到各大廣告廠商青睞，2019年榮獲金曲獎歌后，獨特唱腔吸引一票粉絲，人氣居高不下；近日她擔任周興哲演唱會嘉賓，分享曾幻想周興哲壓在自己身上，讓網友笑噴。

歌手魏如萱今（25）日於Instagram上懺悔：「主啊原諒我」，她透露自己憋了一天，但又不敢講，可是覺得這個想法很好笑，想要跟大家分享，昨天周興哲的演唱會舞台很像迴轉壽司，她自稱在舞台上像是白飯，沒想到周興哲回：「那我是鮪魚嗎？」雖然當下魏如萱回答對方：「那你要脫（衣服）啊！」但腦海中出現的畫面是彷彿壽司般，像鮭魚的周興哲壓在自稱白飯的她上面。

腦中浮現這種想法的她直呼：「天啊，我思想真的太歪斜了，我跟他也沒有很熟，整場都是他的歌迷還有未婚妻也在，我真的不敢講出來耶！」魏如萱自嘲：「來賓點播一首『壓我的時候』，我猜他可能暫時都不想再與我碰面了」，歌手黃偉晉留言：「不可以色色啦」，讓魏如萱幽默回應：「提供給他們夫妻的閨房情趣參考」。

魏如萱說曾聯想周興哲壓在她上面。（圖／截取自魏如萱Instagram）

許多粉絲笑噴留言：「我現在滿腦畫面！」、「你好誇張喔」、「講到飯和鮪魚的時候….基本上有想到……」、「我覺得好像需要Tag他一下」、「未婚妻心臟能承受嗎」、「就喜歡看他靦腆羞澀的樣子」、「弄他弄他！」、「安捏母湯哦」。