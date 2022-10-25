「廣春成建設」於「2022年第一屆旺旺中時房產金牌獎」榮摘建設類「永續發展精湛獎」殊榮，其中以生活圈的高度發展獨樹一格，建案相當看重周邊機能布局。「春城台北港」享八里休閒旅遊吃喝玩樂機能，從十三行公園、八里渡船頭到桃樂絲森林，體驗「慢活」浪漫步調，展現20世紀90年代所流行的生活模式，體現遠離後現代主義的生活哲學。本次建案不用等待，成屋即可入住，立即享受心曠神怡的城市綠洲，讓住戶來場反璞歸真的舒適體驗。

廣春成建設長期在雙北、桃園耕耘，24年間孕育出43間精品建築，評價與口碑名聞遐邇，堅持「每一件作品都是代表作」，並在建築中洞察周邊展望，讓房屋深獲肯定。本次獲得中時房產金牌獎「永續發展精湛獎」的殊榮，歸功於企業對消費者用心的15大購屋保證，「春城台北港」更以建築5承諾、產品12優勢引人入勝，得獎實至名歸。

廣春成建設獲「永續發展精湛獎」，以15大購屋保證、產品12優勢引人入勝，得獎實至名歸。(圖/廣春成建設)

「春城台北港」滿足吃喝玩樂所需，休閒去處不勝枚舉，開車4分鐘即抵達八里十三行文化公園與遊戲場，可說是野餐位置首選，轉身體驗高速磨石榴滑梯、滑草斜坡、溜索與鞦韆等設施，再漫步北台灣第一座博物館「十三行博物館」理解考古文化，讚嘆寓教於樂無限好。接著前往八里渡船頭，飽足老街上滿滿新鮮美食與獨家口味，吹足海風後，最後入場桃樂絲森林浸淫芬多精，免門票入場就能享受烤肉、玩水玩沙、餵食兔子的雅緻。「八里一日遊」早已是熱門搜尋關鍵字，處處景點等住戶發現。

「春城台北港」坐落八里，是北部地區「慢活」首選，其中的精神成為現代生活趨勢，表示人們超脫對物質的迷戀，以簡單的生活與愜意步調循序漸進，在20世紀90年代成為一種嶄新觀念。「慢活」在現代受到更多推崇，它反對了利己主義的與後現代主義的冷漠，讓人們不再透過奢糜消費，進而滿足更高快樂指數。「春城台北港」作為港灣城市，悠遠的藍色海平面和綠憩饗宴交加，與巴黎同樣浪漫的八里「左岸」使人心馳嚮往，靜謐寧靜，足以徜徉到更深遠的精神層次。

「春城台北港」坐落八里，是北部地區「慢活」首選，其中的精神成為現代生活趨勢，表示人們超脫對物質的迷戀，以簡單的生活與愜意步調循序漸進。(圖/廣春成建設)

廣春成建設專案經理表示，本次春城台北港採先建後售，優點是住戶可以直接入內賞屋，實際看見購買後的樣子，對客戶的資金有保障。廣春成建設從住戶的角度出發，展現捨己為人的服務態度，希望以永續的理念服務消費者，在24年共43間精品建築經驗中，秉持「熱忱、和諧、創新、穩健」的堅持，深信建築「蓋得跟自己要住的一樣」，為住戶層層把關，本次獲獎「永續發展精湛獎」名副其實。