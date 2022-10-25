新北市選舉委員會今表示，年底新北市長選舉競選活動期間從11月11日開始起跑，市議員選舉競選活動期間從11月16日開始，眾所矚目的新北市長辯論式政見發表會將於11月14日上午9時至11時登場。對此，民進黨新北市長候選人林佳龍競辦發言人李坤城表示，民眾更期待交叉詰問的電視辯論，林佳龍的戰帖已經下了三個月，卻遲遲等不到對手，新北市長侯友宜2次選舉都畏戰、怯戰，是民主辯論的逃兵。

李坤城指出，公辦辯論是一個重要的形式，我們非常重視。這次新北選舉，林佳龍接到3家媒體的邀請，對方皆表示，同步也已邀請新北市長侯友宜，但如侯友宜不願簽，就無法辦理電視辯論。

李坤城認為，比起公辦政見發表，民眾更期待民間有交叉詰問的電視辯論，11月5日台北市的選民就能看到候選人間的真槍實彈的辯論，因為侯友宜不願辯論，讓新北市民成為民主的二等公民，也讓許多選舉的政策主張無法在擂台上各展本事。

選委會指出，2位市長候選人皆同意採辯論式方式辦理，流程除主持人說明規則並介紹候選人及發問人外，其餘分為三大部分，第一部分為候選人政見申論，每人各申論12分鐘；第二部分為4位發問人發問，每人回答各發問人3分鐘；第三部分為結論，每人結論12分鐘。