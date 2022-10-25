華固國家置地的公托中心是新北市在工業區設置的第3處，也是全國第1處工業區立體化捐贈公益回饋空間規畫的公托中心。（新北市經發局提供）

新北市經發局2019年協助華固建設購入新莊建國段4000坪土地，投資18.47億元興建廠辦大樓，總面積達2萬坪，預估可創造930個工作機會，為了響應市府的工業區立體化方案、公共托育政策，華固也決定捐贈124坪空間，設置公共托育中心，希望落實在地就養、職場托育。

經發局長何怡明表示，新北市2019年推動「招商一條龍」服務，透過跨局處溝通協調、專人專案等方式，加速行政流程，加速審查、核發相關證照，目前已協助183案企業投資，包含海內外知名企業，創造約3600億元投資金額，帶動8.5萬個就業機會，其中華固建設是第25案，該企業也回饋市府公益空間，設置托育中心，創造公私雙贏範例。

華固建設董事長鍾榮昌說，「華固國家置地」是2幢2棟的大型廠辦，為地上12層、地下2層建物，擁有141戶、約2萬1245坪總面積，本案已在今年9月取得使照，未來將引入電子、通訊及醫療設備等高科技產業進駐，更透過市府的立體化政策爭取容積獎勵，讓建物長高，也捐贈124坪公托空間，以及750萬元的室內裝修費，讓在地員工安心托育環境，兼顧社會公益。

經發局表示，華固國家置地的公托中心是新北市在工業區設置的第3處，也是全國第1處工業區立體化捐贈公益回饋空間規畫的公托中心，其餘2處分別位在五股五權公托中心、新店寶高公托中心。

經發局補充，國際局勢動盪，全台商辦、廠辦空間已供不應求，市府推出工業區立體化方案，讓產業空間向上發展，解決產業用地需求，再透過獎勵方案，讓企業落實社會責任，鼓勵捐贈公益空間或回饋金，帶動工業區整體服務機能，2019年至今已審核通過59案，創造72.4萬平方公尺產業空間，相當於4.5座新北市政府大樓，投資金額達624億元，預計可提供2.1萬個就業機會、創造1298億元產值。