李康生主演的《良辰吉時》得金鐘獎後爭議不斷。（資料照）

由國際名導侯孝賢總監製、黃熙編導的奇幻原創台劇《良辰吉時》，在第57屆金鐘獎獲得「迷你劇集獎」等5項大獎，成為「金鐘57」最大贏家，然典禮落幕、掌聲過後卻爭議不斷，除了拿下主題歌曲獎的〈IPromise〉，被發現並非為了影集創作，不符合報名資格，25日又有網友指出，早在半年多前影集上架時，就被不少觀眾發現與2014年開始播出的英國黑色影集《9號秘事》第一季內容有諸多橋段雷同到幾乎一模一樣，質疑有抄襲之嫌。

網友指出，看到《良辰吉時》第5集就想起了《9號秘事》，《良辰吉時》第5集故事框架幾乎完全照抄《9號秘事》，僅改了男女主角的職業和興趣，入室者由《9號》的乞丐變成了《良辰》的借錢阿姨，抨擊《良辰》只抄了個框架沒抄到精髓，《9號》的結局更加驚悚反轉。更有網友直指：「《9號秘事》第一季第3集，與本劇第5集不能說是完全一樣吧，可以說是毫無差別，連台詞都一樣照搬了。」

網友抓包兩劇幾乎一模一樣的雷同之處，包括「主角都有一個伴侶，且都是舞台劇演員，而且中段都去演了一個新的角色，最後也都被揭曉早已死去」，此外，主角都與一個流浪漢身分的人有瓜葛，且兩齣劇的主角都是因為流浪漢撿到東西才被邀請進主角屋內，然後漸漸鳩佔鵲巢，且流浪漢都有洗碗盤的對白，也有因辭職而斷電的情節，劇情最後都有好友來探望。太多的相似的橋段，讓網友惋惜表示：「很喜歡《良辰吉時》，希望編導不要有抄襲！」

不過也有觀眾為《良辰吉時》緩頰，指出第5集之前就一直有人拿此劇和《9號秘事》相比，「可能導演猜到了，利用其中一集來玩一個細節相似、但意涵完全不同的哏。」 並指出，《9號秘事》的男主心魔主要是女友過世無法接受，《良辰吉時》第5集女主心魔主要是自以為懷才不遇，「是有程度上的差異」。

對於抄襲爭議，該劇導演、編劇黃熙的三樂電影表示：「《良辰吉時》劇集是主創團隊的原創影集作品，希望各位不要就片面信息抹煞創作者的心血。」

《良辰吉時》得獎後一波未平一波又起，許常德與范曉萱兩人以〈I Promise〉一曲拿下「主題歌曲獎」，卻遭質疑該曲當時是2021年為了大甲媽祖遶境開幕活動創作的歌曲，並不符合「專為該戲劇、迷你劇集全新創作之主題歌曲，包含詞與曲，且須係首次使用於該作品中」的報名規範。文化部影視局將依獎勵要點規定要求參賽者說明並提供佐證資料，查證結果將提交原評審委員會審議是否符合獎勵資格規定，文化部長李永得24日也表示，文化部已經請原提案單位提出疑點說明，並啟動查證，查證後會交由評審委員會審議，再次鑑定，若違反報名資格將會撤銷其參賽、入圍、得獎資格，預計兩周內就會有結果。如今再傳抄襲爭議，無異雪上加霜，能否保住「迷你劇集獎」似乎堪憂。