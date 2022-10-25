針對前總統馬英九幫國民黨基隆市長候選人謝國樑掃街，民進黨基隆市長候選人蔡適應說「馬英九執政是基隆最黑暗的時代」，國民黨台北市前議員羅智強列舉總統蔡英文執政六年缺電、缺疫苗、缺快篩，1萬2千多人染疫亡故，第四次台海危機讓全民陷戰爭風險等劣績，痛批「蔡英文執政，才是台灣最黑暗時代！」

「不說話也罷，蔡適應一開口，就再次顯露他信口雌黃，為人不端的本質。」羅智強表示，蔡適應問馬英九為基隆做了什麼？馬英九任內，在謝國樑的爭取下，完成基隆台北間台鐵捷運化，車次縮短至8到10分鐘一班，乘車便利性大幅提升。行政院耗資26億元，建成美輪美奐基隆新站，交通部將基隆港納入國際郵輪航線，大幅提昇觀光商機。馬英九第二任結束前核定的軍港遷移，政黨輪替後被蔡英文拖到2018年才動工。這些身為基隆立委蔡適應怎會不知道？不是不知道，而是不老實。

說到最黑暗，羅智強指出，蔡英文執政，才是台灣最黑暗時代：行政不中立，黨國一體化，執政六年，吃光國家資源。獨立機關變成民進黨附隨組織，公然化身東廠迫害在野黨。強逼民眾吃萊豬又吞核食，貧富不均，青年低薪，物價指數、失業率、無薪假，痛苦指數、房價所得比都創新高，蔡英文執政，連雞蛋都貴不可攀。箝制言論自由，剝奪人民權利。邦交國丟8國，邦交數歷史新低。第四次台海危機，全民陷戰爭風險。缺電、缺疫苗、缺快篩，1萬2千多人染疫亡故。

羅智強痛批，「蔡英文執政，台灣最黑暗。票投蔡適應，基隆難光明！」