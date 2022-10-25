針對民進黨台北市長候選人陳時中在年輕人的支持度上一直未見起色，前民進黨立委郭正亮認為，陳時中的民調有一點非常奇怪，因為民進黨在全台灣只有台北市30歲以下的支持度，陳是最低的，連總統蔡英文也不知道為什麼，請來網紅加持，現場雖爆滿，不過，他很懷疑會有作用嗎？

郭正亮今(25日)在政論節目《新聞大白話》中表示，陳時中的民調有一點非常奇怪，因為民進黨在全台灣只有台北市30歲以下的支持度，他是最低的，總統蔡英文到現在也不知道為什麼，因此就想用2020年那一招，蔡英文那時選總統辦過社群之夜，所以這次也用同樣的方法，請來網路的網紅，現場雖爆滿，不過，郭正亮很懷疑會有作用嗎？

郭正亮接著指出，因為這次選舉，很多還是看候選人來決定，政黨或政見卻不突出。到現在他還不知道陳時中的政見是什麼。陳時中最大的問題是他的「人設」，也就是說還是要回到候選人本身，一開始就要讓民眾知道，「我是誰」、「我為什麼要參選」、「希望帶給台北市民什麼」，陳時中卻變來變去，他是防疫指揮官，卻離開跑來選舉，這本身就很沒正當性。

郭正亮質疑，台灣的疫情結束了嗎？全世界有哪一個防疫指揮官，落跑跑去參選，就只有陳時中。疫情還沒有結束，而且還是全世界每日確診數第一名，在選舉前幾天死亡人數甚至還超過40、50人，民眾還在擔心疫情，結果陳時中卻在抽籤，而當天死亡人數為78人，世界第一名。

郭正亮認為，台北市民對疫情感受最深，台北市有多少防疫想要有所突破，是誰在阻擋？不是陳時中嗎？陳時中想要打防疫指揮官「人設」，他的民調曾一度高達70%、80%，就跑來選台北市長，可是發現反應非常糟糕，因為黃珊珊是台北市的防疫指揮官，兩人一相比，就知道他有沒做好防疫。