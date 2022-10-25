林亭莉（左起）、李昀璐、翁彤薰、高云珏化身特工，個個身手不凡。（全盛文創科技提供）

電影《木蘭特工之彌勒歸來》導演王毓雅，25日率領演員韓宜邦、夏靖庭、李昀璐、孟翔、劉偉雄與AKB48 TP成員林亭莉、翁彤薰、高云珏舉行開鏡儀式，景文科大校長于第、景文科大主任高崇倫、中華武術散打博擊協會理事長蔡豐穗也受邀出席，全員武力全開。

王毓雅表示「木蘭特工」系列IP已經過長時間的演員培訓，並在多倫多國際影展與美加上市公司簽定全球發行合作意向，這次有機會與新人、舊友演員合作覺得十分開心，希望可以擦出新火花。韓宜邦與王毓雅曾合作多部戲劇，已經培養十足默契，此次扮演國際維和特警，對有生存遊戲經驗的他，駕輕就熟。

與王毓雅首次合作的夏靖庭表示：「幾10年前剛入行時就和王導碰過，多年後合作，也是機緣成熟，樂觀其成。」而在第57屆金鐘獎主持人曾寶儀在串場時現身觀眾席點名演員夏靖庭是「最大遺珠」，指出他雖然沒有入圍任何獎項，但差點得了「全勤獎」，因為本屆入圍最佳戲劇的5部作品中，夏靖庭就參與了4部，對此他說：「搞了這麼多年了，風風雨雨，別人給我這樣一個註解，這輩子值得了。」

此次劇組特別挑選出AKB48 Team TP的3位美少女成員林亭莉、高云珏、翁彤薰，加上李昀璐，4人共同出演木蘭特工成員，4位新人都表示經過幾個月的武術特訓及表演課訓練後，雖然傷痕纍纍，卻十分值得。

王毓雅說，《木蘭特工之彌勒歸來》除了在美國及加拿大取景外，台灣部分在景文科技大學拍攝，「特別感謝蔡豐穗教練、景文科大于第校長、高祟倫主任的協助，使得劇組拍攝順利。」而「木蘭特工」IP系列預計拍攝12集，未來將在戲院及OTT平台上播映。