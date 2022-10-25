中華聽障保齡球代表隊在第24屆達福林匹克運動會（聽障奧運）保齡球競賽再傳捷報，25日薛秀珍、林香孜、張堯茜及黃雅婷在女子雙人賽再添2面銅牌。

保齡球女將薛秀珍及林香孜繼23日個人賽拿下1銀1銅後，25日攜手在雙人賽以總和2283分、預賽第1名晉級，另一組合張堯茜及黃雅婷則以2162分、預賽第2名晉級。

原本寄望中華隊在4強中佔了兩席，能在女子雙人賽「穿金戴銀」，可惜兩組寶島組合未能延續預賽的好手感，薛秀珍／林香孜在準決賽167比211不敵韓國的朴孫玉（PARK SUNOK，音譯）/李燦美（LEE CHANMI，音譯），張堯茜／黃雅婷則是158比180敗給新加坡橫山愛黛莉雅（YOKOYAMA, ADELIA NAOMI）/金伯莉郭（QUEK HWEE, KIMBERLY），雙雙無緣金牌戰。

儘管未能「穿金戴銀」，4位寶島女將還是幫中華聽奧代表隊進帳2面銅牌，在本屆聽奧獎牌數累積至3金8銀11銅，總統蔡英文獲知喜訊後，立即拍發賀電，肯定選手優異表現，為國爭光。

教育部體育署表示，本屆聽奧保齡球代表隊表現令人驚豔，已連續三日奪牌，後續還有三人賽、團體賽及盟主賽，期待選手們再接再厲，繼續有好表現。