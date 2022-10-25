德國新世代健康睡眠專家「Emma Sleep」展開快閃活動，與Social Barber Lounge聯手，將床墊搬進男士理髮店，讓店內成為社交空間，邀請消費者躺於床墊上，在Lounge中享受如家般的舒適悠閒。

店長Steve表示，聯名概念出自理髮廳在國外一向是社交場所，顧客與理髮師、甚至顧客與顧客之間都會愉快地交談，於是幽默地將Emma Sleep舒適床墊發揮Lounge沙發之用，顧客可坐可躺，成為放鬆交談的工具，也在忙碌城市生活中放慢步調。

10月26日（三）一天將提供限定的免費修容服務，邀請顧客躺在床上享受修眉。隔日27日起至11月18日（周日公休），Emma床墊都會在Barber為每位消費者提供小憩社交區，享受如家一般的舒壓men’s talk時間，短暫放鬆充電。

快閃活動期間只要於打卡牆分享「於Social Barber開啟的關係」拍照分享於個人社群，tag＠emma.sleep.tw＠socialbarberlounge，加入指定hashtag 「#Emma 快閃活動 #好眠的社交能量」，並於品牌指定貼文下留言，即可獲得每天限定15瓶的專屬飲品，再抽熱烈好評的Emma記憶枕頭與Barber頭皮泡泡浴。更多詳細活動規則可閱＠emma.sleep.tw 台灣官方IG。