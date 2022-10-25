命理師沈嶸近日通靈熱門議題「台灣房地產」，發現雖然明年房地產漲幅不大，但蛋黃區、新成屋及預售屋的價格仍不會大幅下降，要搶便宜只能選擇老中古屋；不過，沈嶸也建議明年第1、2季是可以進場買房的好時機，有需求的人不妨好好把握機會。

她發願「每月捐10萬，持續20年」，目前已持續3年多，捐款總額高達370萬元，目標是回饋台灣20年（總金額2400萬元），公益計劃持續進行中。沈嶸在本月捐贈「臺灣導盲犬協會」，資助「『5299讓愛久久』導盲犬培訓與視障服務」勸募活動，並加碼贈送「魔法洗碗精100瓶」、「魔法萬用擦拭布100條」、「魔法口罩100片」和「沈嶸老師正能量著作100本」；另外，再捐贈「魔法洗碗精50瓶」、「魔法洗衣精50瓶」、「沈嶸老師塔羅占卜優惠券40張」和「沈嶸老師正能量著作20本」給「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會」，總物資捐贈累計12365份，將正能量的觸角擴及各個弱勢角落。

「台灣導盲犬協會」是全台灣唯一同時擁有多項國際認證的輔助犬訓練單位，且視障者申請導盲犬不需支付任何費用，公益行動讓沈嶸非常佩服。台灣約42位導盲犬使用者，其中36隻就是由協會所訓練。沈嶸發現當視障者有了導盲犬的引導後，比起使用手杖，障礙物偵測範圍、行進速度、安全及便利性都會因此提高許多。但根據協會資料，目前台灣6萬名視障者中，僅有不到50隻導盲犬服役，遠遠供不應求。今年預計籌募336萬元，但受疫情與經濟不景氣影響，捐款驟減，截至8月募得款項約56萬元，達成率僅16.95％，急需大眾愛心善款的挹注支持，幫助協會培訓更多導盲犬與維持視障服務。