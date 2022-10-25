懷有明星夢的筠熹從小就關在房間裡看DVD自學。（TVBS提供）

小優近日在TVBS《11點熱吵店》透露進入演藝圈後遭到眾人看不起，就連經紀人也曾冷嘲熱諷對她說「我對妳沒有想法」，不甘被瞧不起的她，決定靠著自身努力拓展人脈，在逢年過節時也不忘送禮維繫關係，也因此演藝之路獲得了更多演出機會。

小優自綜藝節目班底出身，回憶在節目環境中其實競爭十分激烈，不但要盡可能找尋鏡頭畫面，還要爭取表演機會，雖然最後脫穎而出，靠著「惦惦吃三碗公」，最後成功獲得一番成就、奮發向上成為自己口中所說的交際花。

此外，啦啦隊女神筠熹從小便懷有明星夢，曾經太想參加跳舞大賽，卻被刀子嘴豆腐心的媽媽潑冷水，不斷數落她，「你現在不敢跳，怎麼可能在那麼多人面前跳得出來？」碰壁的她決定關在房間裡看著DVD自學自練，長大後則在跳舞比賽中意外奪冠，主持人沈玉琳聽後大讚筠熹是「跳舞奇才」，並開玩笑表示，現在教育方式是得了里長盃，也要當成「世界盃」看待，話一出被眾人笑喊太誇張。 《11點熱吵店》每周一到周五晚間11點在TVBS播出。