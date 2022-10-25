一向關注台灣並提供許多建設性意見的國際政治觀察家方恩格律師在臉書上指出，立陶宛國家廣播與電視台（LRT）的報導顯示該國與台灣的關係「很不樂觀」。該報導指出，立陶宛與台灣開展密切關係至今，市面上仍然很少見到立陶宛商品，進口商品審查流程非常緩慢。台灣承諾的貸款與特別投資基金至今連1歐元都沒有兌現，誠如外交部長所說，這些投資「還在仔細評估中」。

立陶宛國家廣播與電視台這篇以《台灣感激立陶宛支持，承諾的投資卻姍姍來遲》為題的報導說，許多台灣人都知道立陶宛是一個堅定支持他們的國家，但是卻很少有台灣人品嚐過來自立陶宛的產品。去年維爾紐斯開設了台灣代表處後，北京對維爾紐斯進行外交報復與經濟制裁措施。但是，這並沒有改變立陶宛的立場，台灣人也感謝立陶宛給他們選擇自己名字的機會。

此外，在疫情大流行期間，立陶宛對台灣贈予新冠疫苗與其他防疫物資的援助廣為宣傳，立陶宛媒體記者在台北街頭遇到台灣人幾乎都說他們知道立陶宛與台灣建立新的關係，同時也對此表達感謝。

然而，報導說，市面並不常看到立陶宛產品，雖然吳釗燮部長讚揚了較早到達台灣的立陶宛啤酒和巧克力。但一些台北的商店卻表示：「沒見過立陶宛的巧克力或啤酒，但聽說台灣在貴國開設了代表處。」

立陶宛經濟部和立陶宛駐台北代表處稱，今年上半年，立陶宛對台出口額為1680萬歐元，較去年同期增長29.7%。光學和化學產品占出口大部分，食品和飲料則有220萬歐元。同時，台灣對立陶宛的出口額為9120萬歐元。與去年上半年相比，這些交易量增長了 2.1 倍。

報導說，立陶宛希望增加對台灣的出口，目前正在申請食品（牛奶、雞蛋、魚等）輸入許可證。但是，立陶宛企業抱怨核發許可證步伐太緩慢，對貨物品質控制嚴格也拖慢了審核進度。台灣政府承諾，審核過程會變得更順利，官員也表示希望未來幾月內能打開牛肉產品的市場，並加強雙方的農產品貿易。

此外，台灣人還向立陶宛承諾了令人印象深刻的投資計劃：要設立2億美元的特別投資基金，以及 10 億美元的貸款基金。然而，到目前為止，這些還只是承諾，因為還沒有一歐元投資到達立陶宛，台灣承諾協助立陶宛發展半導體業的雄心壯志也與投資基金一樣毫無動靜。

報導引述「非官方」的消息來源說，投資立陶宛遲遲未兌現是因為立陶宛尚未在台北設立經濟代表處，儘管維爾紐斯已經任命一名代表處負責人，台灣官員也對外媒表示設立代表處一事正在進行中。至於台灣的投資，外交部長吳釗燮強調，負責投資的首創集團現在正「非常仔細地評估投資標的」，應該很快就會完成。

報導最後說，當俄羅斯襲擊烏克蘭時，世界上大多數民主國家都支持基輔，台灣也是如此，現在台灣強調，與台北站在一起的國家越多，北京就越難懲罰所有人。