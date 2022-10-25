吳慷仁與瀚草文創再度合作《模仿犯》。（Netflix提供）

Netflix 與瀚草文創、南方電影攜手打造的獨家華語懸疑影集《模仿犯》，25日曝光首支幕後花絮，主演吳慷仁、林心如都是再次與瀚草文創合作，吳慷仁表示，和製作人曾瀚賢哥合作都不是一件輕鬆的事情，「他總是在做業界可能還在構思的事情，在產業的突破與創新一直都走得相當前面」這次不管是編劇的格局，甚至是每個角色的塑造，方方面面都做到了另一種新的可能，很高興可以跟團隊合作。」

曾在《誰是被害者》與瀚草文創有合作經驗的林心如分享：「我一直很喜歡瀚草製作出來的戲劇，他們總是很深入的挖掘、探討一些議題。」曾以《鏡子森林》奪得金鐘視帝的姚淳耀，初次與瀚草文創合作，他表示從收到劇本、準備角色時就既興奮又期待：「劇組不斷地在追求一些很真實的東西，不論是故事背景或是實際可以看到的美術場景、道具都很精心的去製作、去安排，那些方面都會給我在角色的建立上面有很大的幫助。」

《模仿犯》由曾操刀《麻醉風暴》系列、《誰是被害者》等經典作品的金鐘獎常客曾瀚賢、湯昇榮共同擔任製作人，講述吳慷仁飾演的檢察官在面對當時第一起連續殺人命案，在社會價值觀混亂的環境下，如何去突破困境，檢索自己做為檢察官的初衷與正義。

製作人曾瀚賢表示從《模仿犯》原著改編開始就是一大挑戰：「《模仿犯》是一部非常難駕馭的小說，原版小說的人物就非常多，我們要落實改編其實非常困難，因為小說的精彩是在這些人物所遇到的困難與掙扎，改編成影集就會需要非常細膩地去規劃。」比起以往的刑偵類型劇，《模仿犯》更著重於執法者、加害者與受害者之間人心的細膩描寫與呈現，曾瀚賢表示：「在面對無差別殺人，到底人心應該要往哪裡去？這個題目其實非常值得探討且有力量。」

除了故事與議題外，《模仿犯》花絮中也首度曝光百人上街抗議、山路飛車、挖掘屍體、警察攻堅等震撼場面幕後，讓觀眾看完直呼過癮，製作人曾瀚賢也分享：「《模仿犯》這次嘗試了很不一樣的方式呈現類型戲，希望這一次的火花可以創造出未來更多華語戲劇的可能性，也讓大家對未來這樣的類型合作開拓新的一種面貌。」

《模仿犯》改編自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，故事描述90年代，一名擅長偵辦兇殺刑案的檢察官郭曉其（吳慷仁 飾）面對當時第一起的連續殺人命案，以他心中衡量正義的那把尺對抗連續殺人案兇手，面對辦案過程中兇手不斷的挑釁與隨之擴張的惡，讓曉其決心不惜染髒自己的手，賭上人生也要拖出兇手的犯案證據。《模仿犯》將於 Netflix 全球獨家上線。