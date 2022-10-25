義大利時尚品牌VERSACE於台北101全新專門店，經多日的裝潢後已重新開幕，品牌為慶祝此事特地規劃《 Fall In Taipei With VERSACE 》觀光巴士之旅，由台北101出發，途經台灣博物館、土地銀行、監察院等，並邀請旅行作家溫士凱導覽，深入發掘在台北充滿巴洛克、希臘元素的建築，即日起至至10月30日止，限時3日每日於早上10:00及下午3:00兩時段發車，凡入VERSACE官方LINE好友，再進入聊天室點擊預約選單，即可免費預約搭乘，巴士之旅結束後再至101VERSACE專門店，可獲取限定小禮。

10月28至10月30日限時三天，可於VERSACE Line官方帳號免費御嶽搭乘《 Fall In Taipei With VERSACE 》巴士之旅。（攝影Vincent Huang）

此次觀光巴士以紅色為底，在巴士外圍妝點著瓶便經典Greca希臘回紋圖騰，從車身便讓你了解深入品牌血液的巴洛克華麗氛圍，也間接帶觀者了解本季2022秋冬系列的元素，也因此品牌的將此活動命名為「Fall in Taipei」，以「Fall in Love」與秋天「Fall」等諧音，希望帶領觀者遊歷秋天的台北巴洛克建築語彙，深入了解、喜愛品牌的經典元素。

VERSACE 2022秋冬系列。（VERSACE提供）

本季2022秋冬系列大量運用馬甲，將之運用於西外、皮革大衣、羽絨外套上，使厚重的冬日也洋溢著性感的氛圍，另外也有許多乳膠元素的皮鞋、尖頭跟鞋等，包款方面則是主打的Greca Goddess系列中的馬鞍肩背包以及長方形的馬鞍手拿包。