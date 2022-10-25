在員警與行員再三解釋、勸說後，蔡婦才打消取款念頭，保住老本積蓄。（高市鼓山警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

詐騙集團派專人登門拜訪，謊稱自己是檢警人員，同時間也派人打電話恐嚇、交出帳戶內的存款，否則官司纏身，高雄市鼓山區一名蔡姓老婦被此老梗詐騙，跑到銀行想要臨櫃提領200萬元，所幸行員機警拖延，報警保住老婦的老本。

鼓山分局新濱派出所警員莊承翰、陳俞樊、謝汶哲24日上午接獲某銀行行員來電，表示有一名老婦人想要提領鉅款，但說不清提款的原委，疑似遇到詐騙。

員警立刻到場了解，蔡婦表示，上午一名年輕男子按電鈴、自稱政府機關人員，說她的戶籍謄本遭冒名申請。同時間家裡電話響起，一名自稱檢警的男子來電，表示她的資料被盜用，涉及刑事案件，情節重大已由地檢署指揮偵辦。若想暫緩執行，須將帳戶裡的款項全部提領出來，交給門口的檢警人員。

蔡婦被唬得一愣一愣，心慌害怕之餘，急得直奔鄰近銀行想要提領現金面交。老婦臨櫃時，一口氣就要將帳戶內的200萬元全數領出。行員發覺有異，刻意詢問蔡婦做何用途，蔡婦慌張之餘竟自動減價，表示「領50萬就好！」，眼見行員不斷追問，蔡婦一度調降至30萬元。

行員拖延蔡婦同時早已報警，員警到場詢問蔡婦提領鉅款的用途時，蔡婦竟表示要看醫生，員警表示「有健保不需要那麼多錢」，在與行員再三解釋、勸說後，蔡婦才打消取款念頭，保住老本積蓄。