Burberry攜手《Minecraft》，線上、線下推出各式合作項目。（Burberry提供）

Burberry x MINECRAFT線上遊戲模組與線下的特選系列將於11月初登場。（Burberry提供）

跨界合作在時尚圈已不是件稀奇的事情，但是每每時尚界與其他領域強強聯手，仍舊攜手不少關注，如Buberry日前宣布將與微軟旗下電玩遊戲《Minecraft》合作，除將品牌故事融入遊戲社群創作之外，線上方面玩家可於遊戲中找到BURBERRY世界的遊戲模組，實體方面則推出許多聯名系列商品，並於全球7家精品店以及快閃店販售，其中包括線上販售，在實體通路部分，全球7家精品店以及快閃店也將同步販售，包括位於台北101、紐約 SPRING STREET 、中國深圳灣、倫敦攝政街、東京表參道、韓國首爾清潭洞以及泰國暹羅百麗宮等專門店。線上遊戲模組與線下的特選系列將於11月初登場。

Prada攜手電影導演Nicolas Winding Refn推出《TOUCH OF CRUDE》短片，將於2023年初於全球亮相。（Prada提供）

另外，義大利時尚品牌Prada則邀請執導《末路狂奔》系列的電影導演Nicolas Winding Refn，為甫發表的2023春夏女裝系列構思不同的體驗，如沉浸式裝置、與AMO合作的秀場與一個電影短片《TOUCH OF CRUDE》，其中電影短片以探討女性生活為主軸，將於於法國里昂盧米埃爾電影節首映，並於10月20日進行特別放映，無法於電影節首映看到的粉絲也不必擔心，品牌透露該電影短片預計將於2023年初於全球亮相。